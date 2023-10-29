جوتا يعادل رقم رونالدو فى البريميرليج

سجل البرتغالي ديوجو جوتا الهدف الأول لليفربول، في مرمى نظيره نوتنجهام فورست، فى المباراة القامة بينهما الان ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى، ليعادل بذلك رقم مميز للأسطورة كريستيانو رونالدو.

وأحرز جوتا هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 31 من بداية اللقاء، قبل أن يضيف الأوروجوياني داروين نونيز الهدف الثاني، في الدقيقة 35.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن جوتا أصبح ثاني لاعب برتغالي في التاريخ، يسجل 50 هدفًا في البريميرليج، بعد كريستيانو رونالدو.

وانضم جوتا لصفوف ليفربول، قادمًا من وولفرهامبتون، في صيف 2020، وخاض خلالها 125 مباراة في مختلف المسابقات.