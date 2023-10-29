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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جوتا يعادل رقم رونالدو فى البريميرليج

جوتا
جوتا
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سجل البرتغالي ديوجو جوتا الهدف الأول لليفربول، في مرمى نظيره نوتنجهام فورست، فى المباراة القامة بينهما الان ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى، ليعادل بذلك رقم مميز للأسطورة كريستيانو رونالدو.
وأحرز جوتا هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 31 من بداية اللقاء، قبل أن يضيف الأوروجوياني داروين نونيز الهدف الثاني، في الدقيقة 35.
وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن جوتا أصبح ثاني لاعب برتغالي في التاريخ، يسجل 50 هدفًا في البريميرليج، بعد كريستيانو رونالدو.
وانضم جوتا لصفوف ليفربول، قادمًا من وولفرهامبتون، في صيف 2020، وخاض خلالها 125 مباراة في مختلف المسابقات.

ديوجو جوتا لليفربول نوتنجهام فورست كريستيانو رونالدو