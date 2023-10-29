الأردن يؤكد تحصين جبهته الداخلية.. وينفي استخدام قواعده لتزويد إسرائيل لقصف غزة

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة أهمية تحصين الجبهة الداخلية وتوفير كل أسباب المنَعة والأمن والأمان لحدود البلاد الخارجية، وذلك بجهود القوات المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنية؛ باعتباره أمرًا أساسيًا لحماية مواطنينا واقتصادنا ومقدراتنا.

وقال الخصاونة - خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم الأحد "إن الأردن القوي المنيع هو الأقدر على خدمة القضايا العربية، وفي مقدِمتها القضية الفلسطينية".

ومن ناحية أخري، أكد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عدم صحة ما يتم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي حول استخدام قواعد سلاح الجو الملكي الأردني من قبل طائرات أمريكية لتزويد الجيش الإسرائيلي بالمعدات والذخائر لاستخدامها في عمليات القصف على قطاع غزة.

وأشار المصدر إلى أن نشر وتداول الشائعات يقصد منه التأثير على الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية وسمعة القوات المسلحة التي لايزال مستشفاها الميداني يستقبل الجرحى والمصابين في قطاع غزة بالرغم من كل التحديات والمصاعب، إضافة إلى تسيير طائرات سلاح الجو الملكي لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع.

وأكد بيان للجيش الأردني أن القوات المسلحة تعول على وعي المجتمع الأردني بكل أطيافه وشرائحه بعدم تداول هذه الشائعات وإدراكه لأهدافها الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار الوطني، والتأثير على الجهود التي تبذلها الدولة الأردنية لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.