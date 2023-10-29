محافظ الفيوم يتفقد معرض بيع السلع والمستلزمات الغذائية بطامية 

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، معرض بيع السلع والمستلزمات الغذائية بمدينة طامية، للتأكد من جودة وتوافر المعروض منها بأسعار في متناول المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين، وياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية.

تفقد المحافظ، أقسام المعرض المختلفة، للوقوف على أسعار السلع الغذائية المعروضة مثل الأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والبقوليات، وغيرها.

وأكد أن المحافظة تعمل على توفير كافة السلع الضرورية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، ومنع تخزين وإحتكار السلع، لرفع العبء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار.