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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ديربى مانشستر.. هالاند يقود السيتى أمام اليونايتد

هالاند
هالاند
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أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتى، تشكيل فريقه الذى يخوض به "ديربى مانشستر"، أمام اليونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزي الممتاز.
وجاء تشكيل فريق مانشستر سيتى كالتالى: 
حراسة المرمى: إيدرسون
خط الدفاع: جوسكو جفارديول - جون ستونز - روبن دياز - كايل ووكر.
خط الوسط : رودري - فودين - جاك جريليش - بيرناردو سيلفا .
خط الهجوم: إيرلينج هالاند - جوليان ألفاريز. 
ويدخل فريق مانشستر يونايتد اللقاء وفى جبعته 15 نقطة، احتل بها المركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليج، فيما يأتي فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 21 نقطة. 

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