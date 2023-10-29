الدورى الإنجليزى.. ليفربول يتقدم على نوتينغهام فى الشوط الأول

تقدم فريق ليفربول الإنجليزى، على نظيره نوتينغهام فورست، بهدفين دون رد فى المباراة المقامة بينهما الان على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

وجاء هدفى ليفربول عن طريق اللاعب ديوجو جوتا فى الدقيقة الـ 31، بينما سجل داروين نونيز الهدف الثانى فى الدقيقة الـ 35 من عمر الشوط الأول.

ويشارك محمد صلاح منذ بداية اللقاء، وقد أثر بشكل فعال على مجريات الشوط الأول.

ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع برصيد 20 نقطة، بينما يقع فريق أوساسونا فى المركز الـ 15 برصيد 10 نقاط.





