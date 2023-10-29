وزير الخارجية الكويتي: موقفنا داعم للقضية الفلسطينية ونرفض التهجير القسري من قطاع غزة

جدد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، موقف بلاده المبدئي والثابت منذ ستة عقود الداعم للقضية الفلسطينية، وقال "إن الكويت لم تحد عن خطها الواضح والمستقيم الذي لا لبس فيه، بأنها ضد التطبيع ما لم تقم دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 ووفق القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية"

وقال الشيخ سالم الصباح في مؤتمر صحفي اليوم الأحد بمقر الخارجية الكويتية للوقوف على ما يحدث في قطاع غزة - إن دولة الكويت مشددا على الموقف الكويتي الراسخ والثابت في هذا الشأن.

وأضاف أن اليوم هو الـ23 من الحرب على قطاع غزة "ونحن نشهد حربا انتقامية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي كما نشهد عقابا جماعيا وجرائم حرب في القطاع وارتقاء أكثر من سبعة آلاف شهيد بينهم ثلاثة آلاف طفل قتلوا هناك" متسائلا "كيف يقتل أكثر من ثلاثة آلاف طفل في أيام ولا يكون هذا الفعل جريمة حرب".

وأشار إلى موقف دولة الكويت الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدا استمرار الكويت بحشد المجتمع الدولي وطرق جميع الأبواب لوقف ما يحصل للشعب الفلسطيني الشقيق.

وتابع " للأسف هناك معايير مزدوجة في التعامل مع ما يحصل في غزة من قبل بعض الدول وهو أمر أصبح واضحا للجميع كما يؤسفني أن يكون مجلس الأمن الدولي المسؤول عن الحفاظ وصون الأمن العالمي عاجزا عن إيقاف ما يحصل من قتل وتدمير في غزة"، معربا عن أمله في أن تقوم الدول المؤثرة مع مجلس الأمن الدولي على إيقاف الحرب.

كما ذكر أن دولة الكويت تطالب بإيقاف الحرب فورا والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق، بالإضافة إلى وضع حل نهائي للقضية الفلسطينية.

وحول المساعدات التي تقوم بها دولة الكويت للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة قال " إن الطائرة السادسة من الجسر الجوي الكويتي لتقديم المساعدات للأشقاء هناك انطلقت اليوم محملة ب40 طنا من المواد الإغاثية سبقها الأيام الماضية أطنان من المساعدات".

وعن دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد قمة عربية طارئة أكد الوزير أن دولة الكويت ترحب بأي جهود لإيقاف الحرب على غزة، مؤكدا أن إيقاف الحرب أصبح مطلبا دوليا بعد تصويت ثلثي الأعضاء بالأمم المتحدة.

وحول الاجتماع الأخير مع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بشأن صياغة مشروع قانون يحظر التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي أكد الشيخ سالم الصباح أن هناك قانون صادر من عام 1964 يمنع التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي عمره الآن 69 عاما ولا يزال ساريا ومفعلا، لافتا إلى وجود توافق من حيث المبدأ مع الأخوة النواب حول ما طرح باللجنة يحتاج الى دراسة وبحث.

وبين أن (الخارجية الكويتية) حريصة وتضع في أولوياتها أمن وسلامة الكويت ورعاية مصالحها، وأن ذلك يتم بالعلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأشار الشيخ سالم الصباح إلى ما أثير عن قبول أوراق سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة لدى البلاد أكد أنه تم قبول أوراق اعتمادها منذ فترة ولكن تأخر مجيئها للكويت بسبب ظروف في واشنطن وأنها اذا وصلت للكويت سيتم اعتماد أوراقها كسفيرة.

وعن التحذيرات التي أطلقتها بعض السفارات الأجنبية في الكويت، قال الوزير إن كل دولة معنية في مواطنيها وكل سفارة لها تقيييم خاص في التعامل مع مواطنيها ونحن من جانبنا نقدم العون والمساعدة للجميع.