اتصالات النواب: جارى التنسيق بين الجانبين المصري والفلسطيني لتقوية شبكات المحمول على معبر رفح

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يعمل حاليا بالتنسيق مع شركات خدمات الاتصالات لتقوية بث شبكات الاتصالات بالقرب من معبر رفح.

وقال “بدوي” فى تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم: إنه يتم حاليا التنسيق على أرض الواقع بين الجانبين الفلسطينى والمصري، لمراجعة حالة البنية التحية لشبكات المحمول والتليفون الأرضى بالقرب من معبر رفح.

وأضاف، أن هناك جهودا حثيثة تتم الآن على أرض الواقع لمتابعة الموقف عن كثب لاستعادة شبكات المحمول عملها بالقرب من معبر رفح.

وأوضح: لو استدعى الأمر سيتم تحريك سيارات متنقلة تشمل محطات تقوية لتغطية مسافات كبيرة من معبر رفح.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أنه يتم حاليا تقوية المحطات بالقرب من معبر رفح، مبينا إلي أن مصر تبذل دورا كبيرا لدعم أهالينا فى قطاع غزة.

وأضاف النائب أحمد بدوى أن هذه الجهود تأتي في إطار الجهود المصرية لتقديم خدمات المحمول والانترنت بعموم رفح، ولراغبي استخدام هذه الشبكات.