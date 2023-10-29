شكري يبحث مع نظيريه الأردني والسعودي مستجدات التصعيد العسكري في غزة

بحث وزير الخارجية سامح شكري، هاتفيا اليوم الأحد، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مستجدات التصعيد العسكري في غزة.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الاتصالين يأتيان في إطار تنسيق الجهود العربية من أجل التعامل مع التصعيد العسكري غير المسبوق في قطاع غزة، والاعتداءات المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف أن الاتصالين ناقشا أيضا سبل إنفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح الأشقاء الفلسطينيين وتخفف من وطأة المعاناة الإنسانية المتفاقمة لسكان القطاع.