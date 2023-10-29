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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اليونيفيل: إصابة جندي جراء سقوط قذيفتي هاون على قاعدة أممية بالجنوب اللبناني

اليونيفيل
اليونيفيل
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قال المتحدث الرسمي باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أندريا تيننتي إن قذيفتي هاون سقطتا في العاشرة مساء أمس على قاعدة لليونيفيل بالقرب من بلدة حولا (القطاع الشرقي من الحدود اللبنانية الجنوبية)، مما أدى إلى إصابة أحد جنود حفظ السلام الذي تم إجلاؤه على الفور لتلقي العلاج.
وأضاف تينتتي في بيان له اليوم أن جندي حفظ السلام أصيب بجروح طفيفة، وتم نقله على الفور إلى المستشفى في المقرّ العام لليونيفيل في الناقورة، وحالته مستقرة حاليا.
وتابع أن مراكز اليونيفيل تعرضت للقصف مرتين أمس في فترة ما بعد الظهر بقذيفة أصابت المقر العام في الناقورة، ومساء أمس في محيط حولا، مما أدى إلى إصابة أحد جنود حفظ السلام.
وأعرب تينتتي اليونيفيل عن قلق اليونيفيل البالغ إزاء هذين الهجومين على جنودها الذين يعملون بلا كلل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لاستعادة الاستقرار في جنوب لبنان وتهدئة هذا الوضع الخطير.
وحث المتحدث باسم اليونيفيل بقوة جميع الأطراف المشاركة في النزاع على وقف إطلاق النار فوراَ، معتبرا أن مهاجمة حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة جريمة وانتهاك للقانون الدولي ويجب إدانتها. وقد بدأت التحقيقات في كلا الحادثين.

الامم المتحده اليونيفيل حفظ السلام