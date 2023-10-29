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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التحالف الوطني بالإسماعيلية يجهز 3500 صندوق مواد غذائية ودواء وملابس لأهالي غزة

التحالف الوطني يجهز
التحالف الوطني يجهز ٣٥٠٠ صندوق مواد غذائية ودواء وملابس لأها
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تولى متطوعو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بمحافظة الإسماعيلية، ممثلا في جمعية رسالة تعبئة ٣٥٠٠ صندوق مواد غذائية ودواء وملابس جديدة لإرسالها الي أهالي غزة وذلك بنادي الفيروز وعلى ضفاف بحيرة التمساح .

وشملت التعبئة تواجد مئات من المتطوعين بينهم أطفال الذين عبروا عن تضامنهم مع أهالي غزة من خلال تعبئة صناديق المساعدات في ظل أجواء حماسية ووطنية من الشباب الذين كانوا حريصين على التواجد منذ الصباح الباكر .

وأكد مدحت الحوفي مدير جمعية رسالة بالاسماعيلية أن مبادرة اليوم لتعبئة ٣٥٠٠ صندوق مواد غذائية وملابس ودواء تأتي في إطار توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كل أشكال الدعم للاشقاء في غزة معربا عن سعادته بتفاعل أبناء المحافظة مع دعوة الرئيس والمشاركة في المبادرة .


وقدم التحية إلى مئات المتطوعين من الشباب والفتيات المشاركين في تعبئة المساعدات معربا عن فخره بحماسهم ووطنيتهم وحرصهم على تقديم صورة مشرفة لمصر التي تعتمد في دعمها لفلسطين على الأفعال لا الأقوال .

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