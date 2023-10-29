الدورى الألمانى.. فولكروغ يقود دورتموند امام آينتراخت

أعلن إيدين تيرزيتش المدير لفنى لفريق بوروسيا دورتموند، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره آينتراخت فرانكفورت، وذلك بعد قليل على ملعب " دوتش بانك بارك"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الألمانى لكرة القدم.

جاء تشكيل فريق بوروسيا دورتموند كالتالى:

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: ماريوس وولف، ماتس هوميلس، نيكو شلوتيربيك، رامي بن سبعيني.

خط الوسط: مارسيل سابيتزر، صالح أوزكان، دونيايل مالين، ماركو رويس، جيوفاني ريينا.

خط الهجوم: نيكلاس فولكروغ .

يحتل فريق أينتراخت فرانكفورت المركز السابع من ترتيب الدورى الألمانى برصيد 13 نقطة، بينما يقع فريق بوروسيا دورتموند فى المركز الخامس برصيد 20 نقطة.