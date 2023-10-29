أعلن إيدين تيرزيتش المدير لفنى لفريق بوروسيا دورتموند، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره آينتراخت فرانكفورت، وذلك بعد قليل على ملعب " دوتش بانك بارك"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الألمانى لكرة القدم.
جاء تشكيل فريق بوروسيا دورتموند كالتالى:
حراسة المرمى: جريجور كوبيل.
خط الدفاع: ماريوس وولف، ماتس هوميلس، نيكو شلوتيربيك، رامي بن سبعيني.
خط الوسط: مارسيل سابيتزر، صالح أوزكان، دونيايل مالين، ماركو رويس، جيوفاني ريينا.
خط الهجوم: نيكلاس فولكروغ .
يحتل فريق أينتراخت فرانكفورت المركز السابع من ترتيب الدورى الألمانى برصيد 13 نقطة، بينما يقع فريق بوروسيا دورتموند فى المركز الخامس برصيد 20 نقطة.
البوابة سبورت
الدورى الألمانى.. فولكروغ يقود دورتموند امام آينتراخت
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أعلن إيدين تيرزيتش المدير لفنى لفريق بوروسيا دورتموند، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره آينتراخت فرانكفورت، وذلك بعد قليل على ملعب " دوتش بانك بارك"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الألمانى لكرة القدم.
أعلن إيدين تيرزيتش المدير لفنى لفريق بوروسيا دورتموند، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره آينتراخت فرانكفورت، وذلك بعد قليل على ملعب " دوتش بانك بارك"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الألمانى لكرة القدم.