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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الألمانى.. فولكروغ يقود دورتموند امام آينتراخت

بوروسيا
بوروسيا
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أعلن إيدين تيرزيتش المدير لفنى لفريق بوروسيا دورتموند، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره آينتراخت فرانكفورت، وذلك بعد قليل على ملعب " دوتش بانك بارك"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الألمانى لكرة القدم.
 جاء تشكيل فريق بوروسيا دورتموند كالتالى: 
حراسة المرمى: جريجور كوبيل. 
خط الدفاع: ماريوس وولف، ماتس هوميلس، نيكو شلوتيربيك، رامي بن سبعيني. 
خط الوسط: مارسيل سابيتزر، صالح أوزكان، دونيايل مالين، ماركو رويس، جيوفاني ريينا. 
خط الهجوم: نيكلاس فولكروغ .
يحتل فريق أينتراخت فرانكفورت المركز السابع من ترتيب الدورى الألمانى برصيد 13 نقطة، بينما يقع فريق بوروسيا دورتموند فى المركز الخامس برصيد 20 نقطة.

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