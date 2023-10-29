الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 31

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الاثنين طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. فيما يسود ليلا طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تصل لحد الضباب على بعض الأماكن، وتتهيأ فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء على فترات متقطعة، فيما تتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 31 23

العاصمة الإدارية 32 22

6 أكتوبر 32 22

بنهــــا 31 23

دمنهور 31 23

وادي النطرون 30 22

كفر الشيخ 30 22

المنصورة 30 22

الزقازيق 31 23

شبين الكوم 31 22

طنطا 30 22

دمياط 28 23

بورسعيد 28 24

الإسماعيلية 32 21

السويس 31 22

العريش 29 22

رفح 29 21

رأس سدر 32 23

نخل 31 15

كاترين 25 13

الطور 30 22

طابا 30 23

شرم الشيخ 32 24

الإسكندرية 27 21

العلمين الجديدة 27 21

مطروح 26 20

السلوم 26 18

سيوة 31 18

رأس غارب 32 22

الغردقة 31 23

سفاجا 31 23

مرسى علم 32 24

شلاتين 32 25

حلايب 28 23

أبو رماد 30 22

رأس حدربة 29 23

الفيوم 32 21

بني سويف 32 21

المنيا 33 19

أسيوط 33 19

سوهاج 34 20

قنا 34 22

الأقصر 35 23

أسوان 36 24

الوادي الجديد 34 23

أبوسمبل 35 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 35 24

المدينة المنورة 32 24

الرياض 32 17

المنامة 32 26

أبوظبي 35 28

الدوحة 32 26

الكويت 35 21

دمشق 26 15

بيروت 28 24

عمان 26 17

القدس 27 19

غزة 28 23

بغداد 33 19

مسقط 30 26

صنعاء 23 11

الخرطوم 38 27

طرابلس 32 24

تونس 33 19

الجزائر 21 17

الرباط 22 17

نواكشوط 31 23

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 24 8

إسطنبول 23 17

إسلام آباد 29 16

نيودلهى 32 20

جاكرتا 36 25

بكين 24 11

كوالالمبور 33 24

طوكيو 23 13

أثينا 26 15

روما 26 17

باريس 14 10

مدريد 17 6

برلين 15 11

لندن 16 9

مونتريال 4 2-

موسكو 5 4

نيويورك 15 7

واشنطن 21 7

أديس أبابا 22 11