ads
الإثنين 30 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سوناك وماكرون يؤكدان على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة

سوناك وماكرون
سوناك وماكرون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة.
وقال مجلس الوزراء البريطاني في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية إن سوناك أجرى مكالمة هاتفية مع ماكرون اليوم الأحد، حيث اتفقا خلالها على العمل معًا بشأن الجهود المبذولة لإيصال الغذاء والوقود والمياه والأدوية الضرورية إلى هؤلاء الذين في حاجة إليها، وكذلك إخراج الرعايا الأجانب خارج البلاد.
كما أعرب الجانبان عن قلقهما إزاء خطورة التصعيد في المنطقة الأوسع، متفقين على أهمية عدم الإغفال عن مستقبل المنطقة على المدى الطويل، خاصة ضرورة التوصل إلى حل الدولتين.

ريشي سوناك إيمانويل ماكرون غزة المساعدات الإنسانية إخراج الرعايا الأجانب