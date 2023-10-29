سوناك وماكرون يؤكدان على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة

أكد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة.

وقال مجلس الوزراء البريطاني في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية إن سوناك أجرى مكالمة هاتفية مع ماكرون اليوم الأحد، حيث اتفقا خلالها على العمل معًا بشأن الجهود المبذولة لإيصال الغذاء والوقود والمياه والأدوية الضرورية إلى هؤلاء الذين في حاجة إليها، وكذلك إخراج الرعايا الأجانب خارج البلاد.

كما أعرب الجانبان عن قلقهما إزاء خطورة التصعيد في المنطقة الأوسع، متفقين على أهمية عدم الإغفال عن مستقبل المنطقة على المدى الطويل، خاصة ضرورة التوصل إلى حل الدولتين.