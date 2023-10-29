الدفاع الروسية تعلن القضاء على 570 عسكريا أوكرانيا خلال آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 570 عسكريا أوكرانيا على مختلف محاور القتال خلال آخر 24 ساعة.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد أنه على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت القوات الروسية هجومين وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 165 عسكريا، مشيرة إلى أنه تم صد هجومين على محور كراسني ليمانسك في دونيتسك وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 70 عسكريا.

وعلى محور دونيتسك، أوضحت الوزارة أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت 110 عسكريين وأسلحة غربية الصنع، كما تم تدمير نقطتي مراقبة للطائرات بدون طيار، وفي جنوب دونيتسك تم التصدي لـ 4 هجمات أوكرانية والقضاء على 130 عسكريا.

ولفتت إلى أنه على محور زابوروجيه تم القضاء على 40 عسكريا، وعلى محور خيرسون بلغت خسائر القوات الأوكرانية 55 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه تم إسقاط 44 مسيرة أوكرانية في لوجانسك ودونيتسك وزابوروجيه.