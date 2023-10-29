أعلن أوليفر جلاسنر المدير لفنى لفريق آينتراخت فرانكفورت، المحترف ضمن صفوفه عمر مرموش لاعب المنتخب الوطنى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره بوروسيا دورتموند، وذلك بعد قليل على ملعب " دوتش بانك بارك"، ضمن منافسات الجولة التاسعه من عمر مسابقة الدورى الألمانى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق أينتراخت فرانكفورت كالتالى:
حراسة المرمى: كيفن تراب.
خط الدفاع: توتا، روبن كوخ، وليان باتشو.
خط الوسط: أوريليو بوتا، إلياس السخيري، هوغو لارسون، فيليب ماكس، فارس شعيبي، أنسجار كناوف.
خط الهجوم: عمر مرموش.
ويحتل فريق أينتراخت فرانكفورت المركز السابع من ترتيب الدورى الألمانى برصيد 13 نقطة، بينما يقع فريق بوروسيا دورتموند فى المركز الخامس برصيد 20 نقطة.
البوابة سبورت
الدورى الألمانى.. مرموش يقود آينتراخت لمواجهة دورتموند
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أعلن أوليفر جلاسنر المدير لفنى لفريق آينتراخت فرانكفورت، المحترف ضمن صفوفه عمر مرموش لاعب المنتخب الوطنى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره بوروسيا دورتموند، وذلك بعد قليل على ملعب " دوتش بانك بارك"، ضمن منافسات الجولة التاسعه من عمر مسابقة الدورى الألمانى لكرة القدم.
أعلن أوليفر جلاسنر المدير لفنى لفريق آينتراخت فرانكفورت، المحترف ضمن صفوفه عمر مرموش لاعب المنتخب الوطنى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره بوروسيا دورتموند، وذلك بعد قليل على ملعب " دوتش بانك بارك"، ضمن منافسات الجولة التاسعه من عمر مسابقة الدورى الألمانى لكرة القدم.