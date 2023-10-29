وفد المحكمة الجنائية الدولية يتفقد معبر رفح للتحقيق في الحصار الإسرائيلي لغزة

زار معبر رفح البري اليوم الأحد، وفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، يرافقه 15 عضوا من أعضاء المحكمة.

وقام الوفد بتفقد المساعدات الإنسانية المتكدسة أمام معبر رفح البري، كما قام الوفد بتفقد معبر رفح البري بالجانب المصري ومشاهدة الجانب الفلسطينية والحصار الذي تفرضه إسرائيل علي قطاع غزة من ناحية معبر رفح المصري، والتعنت الاسرائيلي في ارسال وادخال المساعدات الانسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح البري، بالإضافة إلى التفتيش الصارم للشاحنات الفلسطينية بالجانب الاسرائيلي.

واستمع الوفد للجانب المصري ودور مصر في دعم قطاع غزة بالمساعدات الانسانية، حيث كشف الجانب المصري لأعضاء المحكمة الجنائية الدولية عن التعنت الاسرائيلي وبطيء إدخال الشاحنات لغزة من الجانب الاسرائيلي وتراجع اعداد الشاحنات التي تعبر لغزة بواقع 20 شاحنة فقط التى لا تلبي احتياجات أهالي قطاع غزة المحاصرين.

وعقب أنتهاء الزيارة تفقد وفد الجنائية الدولية منطقة معبر رفح البري ومحيطه، ثم عاد الوفد للقاهرة مرة اخري، وذلك لعقد مؤتمر صحفي بالقاهرة عن نتائج التحقيقات وموقف محكمة الجنائية الدولية من جرائم الاسرائيليين في حق أبناء قطاع غزة.