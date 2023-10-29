نائبة: إسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد المدنيين العزل في فلسطين

أكدت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، أهمية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، والتي بعثت رسائل طمأنة لجموع الشعب المصري العظيم.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن كلمة الرئيس السيسي كانت واضحة وحاسمة، وأكدت دور مصر الداعم والمساند للقضية الفلسطينية، وحرص الدولة المصرية الشديد على إيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد المدنيين العزل في فلسطين، وتدمر المستشفيات، وتقتل الأطفال، متسائلة: "إلى متى ستستمرالإبادة الجماعية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين؟!.. أين المجتمع الدولي من تلك المجازر الدموية؟!

واختتمت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت: "موقف مصر تجاه فلسطين واضح للجميع، ولن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية، وأمن مصر القومي خط أحمر".