التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي وصن داونز بالسوبر الأفريقي

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين فريقي النادي الأهلي وصن داونز في اللقاء الذي يجمعهما حالياً علي ملعب استاد لوفتوس بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

وشهدت بداية الشوط الأول سيطرة ميدانية من جانب لاعبي الأهلي، ونجحوا في التحكم بمنطقة وسط الملعب، ووصلوا في أكثر من مناسبة لمرمى رونوين ويليامز حارس صن داونز.

وبعد مرور أول 5 دقائق تدارك لاعبي صن داونز الأخطاء وسيطروا على الكرة ووسط الملعب ووصلوا إلى مرمى الأهلي في أكثر من مناسبة.

وخلق رضا سليم أكثر من فرصة من خلال اختراقاته من الجبهة اليسرى، وشكل خطورة على مرمى صن داونز الجنوب إفريقي.

وحصل خايلسيو موادو على كارت أصفر في الدقيقة الـ4 من عمر الشوط الأول بعد تدخل عنيف مع رضا سليم لاعب الأهلي من الجانب الأيسر.

ودخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من :

محمد الشناوي في حراسة المرمي

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ورضا سليم وبيرسي تاو.

خط الهجوم: صلاح محسن.

ويرغب المارد الأحمر في الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء تسهل من مهمته في لقاء الإياب المقرر له الثامنة مساء الأربعاء المقبل بإستاد القاهرة الدولي بحثاً عن التأهل للمباراة النهائية لدوري السوبر الأفريقي وملاقاة الفائز من الوداد المغربى والترجي التونسي.

ويتسلّح الأهلي في مباراة اليوم بـ"كبريائه الأفريقي" من أجل الفوز على الفريق الجنوب أفريقي، وإنهاء لعنة المباريات التي تُقام في الثالثة عصراً وخسرها الأهلي بنتيجة ثقيلة وحصلت مرتين، الأولى كانت في دور الثمانية موسم 2018-2019 وفاز صن داونز ذهابًا 5- صفر، وفي الإسكندرية فاز الأهلي بهدف أحرزه وليد أزارو، فيما كانت الثانية في دور المجموعات في النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا وخسرها الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين قبل أن يفوز الأهلي باللقب الأفريقي في النهاية.

وأسند الكاف إدارة المباراة المرتقبة للبنيني لويس ديجيندو (حكم ساحة)، على أن يعاونه مواطنه إيريك إيلمافو مع الأنغولي لويس أوليفيرا (حكم مساعد ثان)، بينما عُين أحمد امتياز من موريشيوس حكما رابعا، ويقود طاقم تقنية الفيديو، ماريا ريفيت من موريشيوس مع المساعد المغربي عادل زوراق.

وتأهل الأهلي لتلك المرحلة من البطولة التي تُقام للمرة الأولى في التاريخ، بعد أن تفوق على سيمبا التنزاني بقاعدة الهدف الاعتباري، عقب التعادل الإيجابي 3-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة ، فيما حقق صن داونز بطل جنوب أفريقيا الفوز بهدفين دون رد على بترو أتلتيكو الأنغولي في مجموع المباراتين، ليضرب موعدا جديدا مع نظيره الأهلي.

ويغيب عن الأهلي الليلة كل من: إمام عاشور وعمرو السولية وكريم فؤاد ومحمود متولى بسبب الإصابة وأحمد عبد القادر وحمزة علاء لأسباب فنية.