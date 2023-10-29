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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الفرنسى.. وسام بن يدر يقود موناكو لمواجهة ليل

موناكو
موناكو
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أعلن آدي هوتر المدير لفنى لفريق موناكو، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ليل، وذلك بعد قليل على ملعب "بيار موروا"، ضمن منافسات الجولة الـ 10 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق موناكو كالتالى: 
حراسة المرمى: فيليب كون.
خط الدفاع: كريبين دياتا، ويلفريد سينغو، كريسلاين ماتسيما، إسماعيل جاكوبس. 
خط الوسط: تاكومي مينامينو، دينيس زكريا، يوسف فوفانا، أليكسندر جولوفين. 
خط الهجوم: فلوريان بالوجون، وسام بن يدر.
ويحتل فريق موناكو وصافة ترتيب الدورى الفرنسى برصيد 20 نقطة، بينما يقع فريق ليل فى المركز الخامس يرصيد 15 نقطة.

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