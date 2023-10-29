وزير الرياضة يفتتح الملتقى الدولي الثاني للاستثمار والصناعة الرياضية

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،صباح اليوم، فعاليات الملتقى الدولي الثاني للاستثمار والصناعة الرياضية في مصر وافريقيا بمشاركة 300 شخصية من رموز ومشاهير الاقتصاد الرياضي فى العالم يمثلون 37 دولة عربية وافريقية واوروبية.

يأتى ذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضي " اسميا" التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية .

ويهدف الملتقى تحقيق عدد من الاهداف عبر جلساته المختلفة على مدار يومين يتمثل أهمها فى بحث مستقبل الرياضة الجامعية الأفريقية وسبل تطويرها ومساهمة الفعاليات الرياضية في الناتج الوطني ورؤية مصر 2030 و سبل التحول الرقمي وكذلك السياحة الرياضية وآفاق الاستثمار الرياضي وأبعاد التحكيم الرياضي ودوره في تحفيز الاستثمار الرياضي وصناعة المكملات الغذائية بين الرقابة والمردود الرياضي والهندسة الرياضية كمحفز للاستثمار الرياضي وبناء استراتيجيات التسويق الناجحة للمؤسسات الرياضية.

وتشهد الفعاليات توقيع 3 بروتوكولات دولية لدعم التعاون في المجال الرياضي، ويأتى البروتوكول الأول بين السعودية وهولندا والثاني بين بلغاريا ومصر والثالث بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضي.

أكد الدكتور أشرف صبحى أهمية رؤية الملتقى واهدافه المتنوعة التى تسلط الضوء على دور الرياضة الكبير على صعيد اقتصاديات الدول وما نتج عنها من صناعات عدة تخدم القطاع الرياضي، مشيرا إلى انتظار التوصيات الناجمة عن الملتقى والتى من شأنها تعظيم الاستثمار الرياضي.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الوزراة انتهجت فكراً جديداً فى تعظيم الاستثمار الرياضي بالمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، مبينا أن الوزارة حققت عدة نجاحات فى هذا الملف وخاصة من خلال مشروعات الطرح الاستثماري والتى تجاوزت عوائدها خلال آخر 3 سنوات أكثر من 28 مليار جنيه فضلا عن التطوير الشامل للبنية الرياضية بقري ومدن محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن الدعم الذى تتلقاه المنظومة الرياضية المصرية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مثل حجر الزاوية فى تلك النهضة الرياضية الشاملة وعلى كافة المستويات



وتضم قائمة المشاركين أيضا تانيا موردزوفا ممثل الوفد البلغاري ومصطفي بن احمد بن هارون البدجالى رئيس الوفد العماني لوزارة الشباب والرياضة والثقافة ، واحمد عبدون رئيس الوفد الإماراتي ورئيس مركز الشباب الإماراتي و اجناسيو جارثيا مدير عام إدارة التسويق الرياضي وتطوير الرياضة الأولمبية فى حكومة إقليم الباسك رئيس الوفد الاسباني و اللواء محمد نبيل الدسوقي و فلاديمير لامدروف الوزير الروسي ووفود كل من سلطنة عمان و سوريا وايطاليا و هولندا واليمن