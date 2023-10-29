الدوري الإنجليزي.. تعرف على تشكيل فريق أستون فيلا أمام لوتون تاون

أعلن اوناي إيمري المدير لفنى لفريق أستون فيلا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره لوتون تاون، وذلك بعد قليل على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 10 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.



وجاء تشكيل فريق استون فيلا كالتالى:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ماتي كاش، إزري كونسا، باو توريس، لوكاس ديني.

خط الوسط: جون ماكجين، بوبكر كامارا، دوغلاس لويز، نيكولو زانيولو.

خط الهجوم: موسى ديابي، أولي واتكينز.



ويحتل فريق أستون فيلا المركز الخامس برصيد 19 نقطة، بينما يقع فريق لوتون تاون فى قاع ترتيب البريميرليج المركز الـ 18 برصيد 5 نقاط.