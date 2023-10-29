مُستشفيات قطاع غزة: ارتفاع مُحصلة المجازر الإسرائيلية إلى نحو 8005 شهيداً و20 ألف مُصاب

قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، إن عدد القتلى في قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي العنيف والمكثف، ارتفع إلى 8005 أشخاص، بينهم 3342 طفلا، وذلك منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وأضافت الوزارة أن من بين الشهداء الذين سقطوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة 2062 امرأة و460 مسنا.

وكانت الوزارة أعلنت أمس السبت استشهاد 7650 فلسطينيا، مع إصابة 19450 في قطاع غزة، بينما استشهد 114 شخصا، على أيدي جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، وسقط أكثر من 20 الف جريحا في عمليات الدهم في مختلف مدن ومخيمات اللاجئين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة: إن عدد الشهداء من الكوادر الطبية ارتفع إلى 116 شخصا، بالإضافة إلى تدمير 25 سيارة إسعاف واستهداف 57 مؤسسة صحية.

وكان المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة قال في وقت سابق الأحد إن عدد المفقودين تحت الأنقاض بلغ 1800 "ولا نعلم إن كانوا أحياء أم أمواتا".

