الدورى الإنجليزى.. فيرجسون يقود برايتون لمواجهة فولهام

أعلن روبيرتو دي زيربي المدير لفنى لفريق برايتون، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فولهام، وذلك بعد قليل على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الـ 10 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق برايتون كالتالى:

حراسة المرمى: جيسون ستيل.

خط الدفاع: باسكال غروز، لويس دينك، آدم وبستر، إيغور خوليو.

خط الوسط: كارلوس باليبا، محمود داوود، سيمون ادينجرا، آدام لالانا، كاورو ميتوما.

خط الهجوم: ايفان فيرجسون.

ويحتل فريق برايتون المركز السابع برصيد 16 نقطة، بينما يقع فريق فولهام فى المركز الـ 14 برصيد 11 نقاط.