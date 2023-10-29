الدوري الإنجليزي.. تعرف على تشكيل نوتينجهام في مواجهة ليفربول

أعلن ستيف كوبر المدير لفنى لفريق نوتينجهام فورست، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح، وذلك بعد قليل على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 10 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.



جاء تشكيل فريق نوتينجهام كالتالى:

حراسة المرمى: مات تيرنر.

خط الدفاع: أولا أينا، سيرج اورييه، ويلي بولي، موسى نياخات، موريلو.

خط الوسط: مورغان جيبس وايت، ابراهيم سنغاري، أوريل مانجالا، نيكولاس دومينغيز.

خط الهجوم: أنتوني إيلانجا.

ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع برصيد 20 نقطة، بينما يقع فريق أوساسونا فى المركز الـ 15 برصيد 10 نقاط.