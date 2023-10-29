محافظ الشرقية يكلف بسرعة إنهاء ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز كافة الملفات الرئاسية الهامة وتولي إهتماماً بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء وكذا إزالة الإعلانات المخالفة والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها والتصدي لمخالفات البناء على الأرض الزراعية او البناء المخالف داخل الحيز العمراني.

جاء ذلك اليوم خلال الإجتماع الذي عقده المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري إدارات (المتابعة الميدانية – الأملاك - الشئون القانونية – التخطيط والتنمية العمرانية - الإدارة الهندسية – المتغيرات المكانية - الإعلانات – المراكز التكنولوجية – البنية التحتية) ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

بدأ المحافظ الإجتماع بالتأكيد على رؤساء المراكز والمدن بإسراع الخطى في الإنتهاء من تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة طبقاً للقانون ، وذلك بعد أن تم إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقاً للإجراءات المتخذة في هذا الشأن ، وكذلك الإنتهاء من إجراءات التصالح في مخالفات البناء وإنهاء إجراءات فحص الملفات المقدمة والتأكد من إستيفائها لكافة الإشتراطات اللازمة طبقاً للقانون وتحقيق أعلى نسبة انجاز للمحافظة.

وخلال الإجتماع شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام بمراجعة الإعلانات الخاصة بالعيادات والمراكز الطبية والتأكد من حصول أصحابها على الموافقات اللازمة من نقابة الأطباء والالتزام بالشكل المحدد من حيث اللون والمقاس واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين ، مشدداً على إستمرارا حملات إزالة اللافتات والإعلانات المخالفة بالشوارع والميادين لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

أكد محافظ الشرقية على سرعة الإنتهاء من رصد المتغيرات وإعادة تنظيم العمل لمساعدة المراكز ذات النسبة الأدنى في رفع الاحداثيات وذلك للتسجيل على المنظومة وإرسالها للمساحة العسكرية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات مما يحفظ حقوق الدولة في حالة التعدي بالبناء على أراضيها وتنمية المناطق الأكثر احتياجاً.

وفي نهاية الاجتماع أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإلزام أصحاب المحال التجارية واتحاد ملاك العمارات السكنية بوضع صناديق قمامة موحدة الألوان والأحجام أمام المحال والعمارات للحفاظ علي البيئة وخلق جو بيئي وصحي للمواطنين ، مشدداً على استمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية والمتابعة المستمرة لأعمال التطوير والتجميل الجارية والزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد للانتهاء ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة علي أبناء المحافظة.