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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

مصريات

إطلاق فيلم قصير عن مسجد سليمان باشا الخادم

مسجد سليمان باشا
مسجد سليمان باشا الخادم
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أطلقت وزارة السياحة والآثار فيلم قصير عن جامع سليمان باشا الخادم بقلعة صلاح الدين الأيوبي والمعروف باسم "سارية الجبل". 

وكان المسجد بعد التجديد قد افتتحه  أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في شهر سبتمبر الماضي بعد الانتهاء من مشروع ترميمه، لإضافة مزاراً أثرياً وسياحياً جديداً ضمن المزارات التي يمكن زيارتها بالقلعة بما يعمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة إليها، ولاسيما في ضوء ما تشهده المنطقة الأثرية من أعمال ترميم وتطوير لمزاراتها ورفع كفاءة خدمات الزائرين بها لتحسين التجربة السياحية وهي أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

وزارة السياحة والآثار جامع سليمان باشا الخادم صلاح الدين الأيوبي سارية الجبل جامع