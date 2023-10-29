تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأحد

تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الاحد - أولي جلسات الاسبوع، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 15.6 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب، ليسجل في الختام نحو 1.573تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.75%، ليغلق عند مستوى 23,086.72 نقطة، كما ارتفع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.96% ليغلق عند 28,509.04 نقطة،

كما انخفض مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.81%، ليغلق عند مستوى 9,805.79 نقطة، وكذلك مؤشر EGX ESG بنسبة 0.25%، ليغلق عند مستوى 3,873.59 نقطة.

بينما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.59%، ليغلق عند مستوى 4,408.3 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.9%، ليغلق عند مستوى 6,638.01 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين الاجانب والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 64.6 مليون جنيه، 39 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 103.7 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 4.8 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 1.2 مليار سهم، من خلال 140 ألف صفقة منفذة.