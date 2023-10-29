فعاليات اليوم الفلكي الخامس بجامعة جنوب الوادي

نظم طلاب كلية العلوم - قسم الفيزياء بجامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي وبحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور خالد بن الوليد عبدالفتاح عميد كلية العلوم، والدكتورة إيمان فؤاد السيد عضو هيئة التدريس بشعبة الفيزياء الجوية ومنسق برنامج الفيزياء الجوية والفلك ، واستكمال لمسيرة تنظيم الأيام الفلكية للجامعة - برنامج الفيزياء الجوية والفلك فعاليات اليوم الفلكي الخامس لطلاب جامعة جنوب الوادي لمتابعة ظاهرة خسوف القمر الجزئي، وذلك يوم السبت 28 اكتوبر 2023 من أمام مبني رئيس الجامعة، ومن قاعة التطوير الوظيفي بمبني رئيس الجامعة الدور الثاني الساعة السادسة مساءا

وفى كلمته أعرب الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة عن سعادته وفخره ان الجامعة اصبحت قادرة بسواعد ابناءها الطلاب من كلية العلوم دارسي الفيزياء الجوية والفلك علي القيام برصد الظواهر الفلكية بأنفسهم وتمني لهم التوفيق في الحياة العملية

و في بداية فاعليات اليوم استعرض الدكتور خالد بن الوليد عبدالفتاح عميد كلية العلوم فعاليات الايام الفلكية السابقة والتي تمت بالتعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان واوضح بأن اليوم الفلكي الرابع للجامعة جاء من رصد ابناء الجامعة ممثلين في طلاب برنامج الفيزياء الجوية والفلك .

تضمنت فاعليات اليوم عمل ندوة تعريفية بالظاهرة من إعداد الدكتورة إيمان فؤاد السيد عضو هيئة التدريس بشعبة الفيزياء الجوية ومنسق برنامج الفيزياء الجوية والفلك اوضحت بها ان هذا الخسوف هو خسوف جزئي للقمر (يغطي ظل الأرض حوالي 12.2 % من سطح القمر) يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر ربيع الآخر لعام 1445 ه. بداية الخسوف شبه ظلي الساعة الثامنة مساءا ونهاية الخسوف شبه ظلي في الدقيقة 35 من صباح الأحد 29 أكتوبر 2023 م في حوالي اربع ساعات و25 دقيقة. انما تري بالعين مع بداية دخول القمر في منطقة الظل من الساعة التاسعة و35 دقيقة مساءا ويكون ذروة الخسوف الجزئي الساعة العاشرة و14 دقيقة مساءا و نهاية الخسوف الجزئي الساعة العاشرة و55 دقيقة مساءا .

كما تم متابعة عبر الانترنت للبث المباشر للظاهرة من مرصد القطامية داخل القاعة عبر الانترنت ، وكذلك متابعة الظاهرة الفلكية من أمام مبني رئيس الجامعة لمن رغب من المهتمين برؤيتها من طلاب الجامعة بمختلف الكليات وذلك بتنظيم من طلاب برنامج الفيزياء الجوية والفلك (كعمل تطوعي ) وهم إيمان عرفه ربيع وحبيبة عادل أحمد ومحمد أحمد محمد ومنار خالد محمد وندى محمد أحمد مبارك ويوسف أحمد محمد ماهر ويوسف عبدالناصر الضوي.

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