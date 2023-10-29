ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة ،بينما غادر عدد 20 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة ، منها السفينة ( WADI ALKARNAK ) و التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28208 طن تشمل : 1592 طن رمل و 4300 طن يوريا و 13516 طن ملح صب و 4000 طن ملح معبأ و 3100 طن مولاس و 1700 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35724 طن تشمل : 4319 طن خردة و 15688 طن ذرة و 3926 طن ابلاكاش و 3577 طن حديد و 1003 طن خشب زان و 161 طن فول صويا و 7050 طن قمح .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 850 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 286 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4573 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 41787 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 427853 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2614 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و كوم ابو راضي ، و عدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 25 حاوية 40 قدم و عدد 50 حاوية 20 قدم متجهين الي الاسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5003 شاحنة .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2573 طن قمح متجهين إلى صوامع بنى سويف و كوم ابو راضي ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم متجه الي الاسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2914 شاحنة .