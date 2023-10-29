بدء المحادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السعودية

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، عن بدء المحادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة جدة.

وقالت الخارجية السعودية في بيان لها، إن المحادثات بين الجيش والدعم السريع لن تناقش أي قضايا سياسية، وسوف تقتصر على وقف إطلاق النار وإجراءات بناء الثقة.

وتتركز المحادثات على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وتحقيق وقف إطلاق النار، وإجراءات بناء الثقة، وإمكانية التوصل لوقف دائم للأعمال العدائية.

وأكد الميسران (الولايات المتحدة والسعودية) إنهم هم الناطق الرسمي المشترك الوحيد للمحادثات، لترسيخ قواعد السلوك التي تم الاتفاق عليها من قبل الطرفين والتي ستسترشد بها المحادثات.

ومنذ 15 أبريل، أدى النزاع بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو إلى سقوط أكثر من 9 آلاف قتيل، وفق حصيلة للأمم المتحدة، ونزوح أكثر من 5.6 ملايين شخص داخل البلاد أو إلى دول مجاورة.