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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد الدورة الثانية لمعرض الكتاب للأكاديمية العسكرية

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
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شهد الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي فعاليات الدورة الثانية لمعرض الكتاب للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا و الاستراتيجية كلية الدفاع الوطني .
وأكد رئيس الجامعة أنه يشارك بفعاليات المعرض مجموعة من دور النشر تقدم باقة متنوعة من اهم الاصدارات وتتضمن فعاليات المعرض عرضا لأفلام وثائقية منها (ملحمة اكتوبر 1973 ) و ( المتغيرات العالمية منذ اكتوبر 1973 ) و  ( الطفرة في القوات المسلحة ).
واضاف رئيس الجامعة أن برنامج المعرض يتضمن مجموعة من الندوات اعتبارا من الاثنين 30 اكتوبر وحتى الخميس 2 نوفمبر تناقش ( حرب اكتوبر وتحديات الامن القومي في الجمهورية الجديدة ) و ( التغيرات الدولية و الاقليمية المعاصرة ).

الدفاع الوطني المتغيرات العالمية تحديات الأمن القومي جامعة جنوب الوادي الدورة الثانية