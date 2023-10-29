شهد الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي فعاليات الدورة الثانية لمعرض الكتاب للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا و الاستراتيجية كلية الدفاع الوطني .
وأكد رئيس الجامعة أنه يشارك بفعاليات المعرض مجموعة من دور النشر تقدم باقة متنوعة من اهم الاصدارات وتتضمن فعاليات المعرض عرضا لأفلام وثائقية منها (ملحمة اكتوبر 1973 ) و ( المتغيرات العالمية منذ اكتوبر 1973 ) و ( الطفرة في القوات المسلحة ).
واضاف رئيس الجامعة أن برنامج المعرض يتضمن مجموعة من الندوات اعتبارا من الاثنين 30 اكتوبر وحتى الخميس 2 نوفمبر تناقش ( حرب اكتوبر وتحديات الامن القومي في الجمهورية الجديدة ) و ( التغيرات الدولية و الاقليمية المعاصرة ).
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رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد الدورة الثانية لمعرض الكتاب للأكاديمية العسكرية
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شهد الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي فعاليات الدورة الثانية لمعرض الكتاب للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا و الاستراتيجية كلية الدفاع الوطني .
شهد الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي فعاليات الدورة الثانية لمعرض الكتاب للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا و الاستراتيجية كلية الدفاع الوطني .