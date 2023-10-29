بوريل: أوروبا ستظل أكبر مقدم للمساعدات والشريك التجاري الرئيسي للقارة الأفريقية

الأحد 29/أكتوبر/2023 - 02:45 م

أكد الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، اليوم الأحد، أن أوروبا ستظل أكبر مقدم للمساعدات والشريك التجاري الرئيسي للقارة الأفريقية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده بوريل مع وزير دفاع غانا دومينيك نيتيول، في العاصمة أكرا، حيث يقوم بوريل بزيارة رسمية إلى البلاد بمناسبة تسليم 105 مركبات مدرعة، تعد جزءًا من حزمة دعم بقيمة 20 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي للقوات المسلحة الغانية.

وذكر بوريل - في كلمته التي نقلتها دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة - أن الاتحاد الأوروبي يدرك تمامًا أن عواقب ما يحدث في منطقة الساحل وخليج غينيا حاسمة أيضًا في تحديد مستقبلنا المشترك.. موضحا أن زيارته الحالية ترمي إلى إظهار الالتزام بالسلام والاستقرار بالمنطقة، ومع كون غانا شريكا بارزا، نظرا لدورها الحاسم في تعزيز الديمقراطية والازدهار والاستقرار الإقليمي.. ولهذا السبب تم تخصيص هذه السيارات المدرعة لغانا، لأننا نعتقد أنها كانت الطريقة الأفضل لاستخدامها.

وأضاف " امتداد انعدام الأمن من منطقة الساحل إلى خليج غينيا - كما قلت في خطابي - لم يعد خطرا قد يحدث، بل هو خطر يحدث الآن.. وهي حقيقة لا يستطيع شركاؤنا مواجهتها بمفردهم، ولا ينبغي لهم أن يواجهوها.. كما يتحتم علينا أن نحارب العنف والتطرف في جميع أنحاء العالم من خلال التحالف مع الأشخاص الذين يريدون السلام والاستقرار.. ومن الواضح تماما بالنسبة لي أن التهديد الذي يسببه الإرهاب يتطلب أن نتقاسم العبء، لأنه تهديد مشترك، وإذا كان يشكل تهديدا مشتركا، فيتعين علينا أن نتقاسم عبء محاربته".

