«النظافة صحة وسلامة.. احمي نفسك وأسرتك».. حملة تستهدف 500 حضانة في 9 محافظات

قالت الدكتورة أماني عبد الفتاح، مدير الإدارة العامة لشؤون الطفل، إن الحضانة تقوم بدور في تنشئة الطفل، لذا نهتم بالتوعية بأهمية النظافة في إطار حملة «النظافة صحة وسلامة.. احمي نفسك واسرتك» في الحضانات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، لأن الطفل إذا نشأ منذ البداية بسلوكيات إيجابية سليمة عن النظافة والإهتمام بأمنه وسلامته ستظل هذه السلوكيات مستمرة لديه مدى الحياة.

وأضافت مدير الإدارة العامة لشؤون الطفل، أن الوسائل المستخدمة في الحملة لتوعية الأطفال تتنوع بين القصة التي تتضمن بعض المفاهيم حول النظافة، و الأنشطة الفنية، توعية الأسرة بأهمية النظافة والتغذية السليمة للطفل من خلال الندوات و المنشورات.

وأوضحت أن هناك تعاون بين برنامج "جايكا" ومؤسسة جذور، لتنفيذ تدريبات لأولياء الأمور، ويستهدف البرنامج 500 حضانة في 9 محافظات على مستوى مصر، وستتم التوعية النظرية للأهالي ثم التطبيق العملي، وذلك من خلال إعدادهم وجبات صحية سليمة تتضمن العناصر الغذائية الخمس لتكون وجبة ذات تغذية سليمة، ليتمتع الطفل بالصحة الجسدية والنفسية.

وأشارت إلى أن الوزارة تولي اهتمام كبير بالصحة النفسية للطفل، من خلال برنامج الطفولة المبكرة الذي يستهدف التربية الإيجابية للطفل في مختلف الحضانات على مستوى الجمهورية، توعية أولياء الأمور بالمشكلات السلوكية و النفسية للطفل، وكيفية التعامل معها بشكل سليم دون الضرر بنفسية الطفل.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت حملة «النظافة صحة وسلامة.. أحمي نفسك وأسرتك»، تستهدف توعية أسر الدعم النقدي «تكافل وكرامة» كافة الأسر المستفيدة من تدخلات الحماية الاجتماعية بالعادات السليمة للوقاية من أمراض الشتاء.

والحملة تنطلق في إطار خطة الوزارة لرفع الوعي لدى الفئات الأولى بالرعاية، خاصة مع انطلاق العام الدراسي وزيادة احتمالية انتشار نزلات البرد المرتبطة بتغير الطقس، وهي حملة توعية موسعة تستهدف التوعية بكيفية حماية الأسر من السلوكيات الاجتماعية السلبية التي تؤدي لانتشار الأمراض داخل الأسرة وفي التجمعات المختلفة.

وينفذ الحملة برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، والجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع،ووسائل الإعلام الجماهيري ومنصات التواصل الاجتماعي.

هذا إلى جانب، الرائدات الاجتماعيات التابعات للوزارة والعاملين بالوحدات الاجتماعية لتوصيل الرسائل الاجتماعية والصحية المعتمدة من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.

وستشهد الحملة تنظيم عدد من الندوات والتجمعات على مستوى المراكز والقرى، ومسرحيات تفاعلية في الساحات المفتوحة أو بالجمعيات الأهلية، كما سيتم توزيع النشرات التوعوية بالوحدات الاجتماعية أو من خلال تنفيذ زيارات المشروطية الصحية لأسر برنامج تكافل، وتوزيع النشرات التوعوية لكافة الخدمات التابعة للوزارة مثل مراكز التأهيل ومراكز الطفل العامل ومراكز المرأة العاملة ودور رعاية المسنين.