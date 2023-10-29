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الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المغرب: مقتل شخص وإصابة 3 آخرين إثر انفجارات بمدينة السمارة

المغرب
المغرب
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 أعلنت السلطات المحلية بإقليم السمارة جنوب المغرب، أن أربعة انفجارات وقعت فجر اليوم /الأحد/ بمدينة السمارة، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، أثنان منهم في حالة خطيرة.
وأوضحت السلطات المحلية بمدينة السمارة، في بيان اليوم /الأحد/ - أن الانفجارات وقعت في حي لازاب "ZAP" وحي السلام والحي الصناعي (انفجاران)، مضيفا أن المصابين بجروح خطيرة تلقوا الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى المستشفى بمدينة العيون.

وأضاف البيان، بأن الشخص الثالث، الذي أصيب بجروح طفيفة، تمكن من العودة إلى منزله بعد تلقي الإسعافات الأولية في مكان الحادث، مشيرا إلى تسجيل أضرار مادية على مستوى منزلين.

وتوجهت السلطات المحلية الأمنية والوقاية المدنية إلى مكان الانفجارات فور تلقى البلاغ.
 

إقليم السمارة المغرب السمارة
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