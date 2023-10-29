قمة مانشستر.. تشكيل هجومى متوقع لليونايتد فى مواجهة السيتى

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، نحو ملعب "أولد ترافورد"، الذى يستضيف قمة مانشستر، بين اليونايتد والسيتى، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.



ويسعى مانشستر يونايتد للفوز فى هذه المباراة حتى تكون الانتصار الثانى له على التوالى على ملعبه في الدوري أمام السيتي، للمرة الأولى بعد انتصاره فى 3 مواجهات متتالية بين موسمي (2008- 2009) و(2010- 2011).



وجاء التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد كالتالى:

حراسة المرمي: أونانا .

خط الدفاع: بيساكا – فاران – ماجواير – ريجيلون .

خط الوسط: كاسيميرو – أمرابط – أنتوني

خط الهجوم: برونو فيرنانديز – راشفورد – هويلوند.



ويدخل فريق مانشستر يونايتد اللقاء وفى جبعته 15 نقطة، احتل بها المركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليج، فيما يأتي فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 21 نقطة.



