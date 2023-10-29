"الأغذية العالمي": مخبزان يعملان في غزة من أصل 23 بسبب العدوان الإسرائيلي

قالت عبير عطيفة المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، إن معظم المساعدات الإنسانية في غزة توقفت، فلا يوجد اتصال بين المجموعات المختلفة التي تقدم المساعدات.

وأضافت عطيفة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الاحد، أن التحرك من منطقة لأخرى توقف أيضا، وثمة نقص شديد في الوقود، وبالتالي فإن الوضع صعب بكل صوره، فهناك قطع في الاتصالات وتصعيد كبير في العمليات العسكرية الإسرائيلية واستهداف كل المنشآت.

وتابعت: "قبل الأحداث الأخيرة كان المخزون في المحلات التجارية يكفي أكثر من بضعة أيام والآن فإن معظم هذه المواد الغذائية ربما تكون نفدت تماما من المحال التجارية، كما أنه بسبب نقص الوقود صار هناك نقص شديد في توفير الخبز".

وواصلت: "قبل هذه الأحداث كنا نتعامل في غزة مع 23 مخبزا، والآن أصبح هناك مخبزان مستمران في العمل فقط، وبالتالي فإن الأحداث صعبة والكلام عنها صعب أيضا، لأن ما يحدث في قطاع غزة أصعب من أي أزمة إنسانية في الفترة الأخيرة".

