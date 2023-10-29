قمة مانشستر.. اليونايتد يبحث عن رقم غائب من 12 عاما

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، نحو ملعب "أولد ترافورد"، الذى يستضيف قمة مانشستر، بين اليونايتد والسيتى، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

وستكون تلك القمة فى الـ 190 بين الفريقين، وذلك بعد 147 يومًا فقط من فوز مانشستر سيتي على يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي.

ويسعى مانشستر يونايتد للفوز فى هذه المباراة حتى تكون الانتصار الثانى له على التوالى على ملعبه في الدوري أمام السيتي، للمرة الأولى بعد انتصاره فى 3 مواجهات متتالية بين موسمي (2008- 2009) و(2010- 2011).

ويعتبر السيتى اكثر الفرق فوزا على يونايتد في البريميرليج على ملعب "أولد ترافورد"، برصيد 8 انتصارات.

ومع ذلك لم يحقق السيتي سوى انتصار واحد في آخر 4 زيارات في الدوري على اليونايتد، وكان ذلك بهدفين دون رد في نوفمبر 2021.