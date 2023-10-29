"القاصد" فى جولة تفقدية لجامعة المنوفية الأهلية

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية انتظام الدراسة بجامعة المنوفية الأهلية وذلك فى إطار جولاته المستمرة لمتابعة سير العمل بالجامعة منذ بدء العام الدراسى الحالى وكان فى استقباله الدكتورة نانسى أسعد المشرف الأكاديمي لجامعة المنوفية الأهلية ومنسقى البرامج.

وقام رئيس الجامعة بجولة تفقدية للمدرجات والمعامل وصالات الأنشطة الطلابية، واطمأن على انتظام سير العمل بالجامعة وتواجد الطلاب والتزامهم بالجداول الدراسية مشيدا بمدى الالتزام الذى تشهده الجامعة تزامنا مع افتتاح البرامج الجديدة التى تم افتتاحها هذا العام ليصبح عدد الكليات ١٠، وعدد البرامج ١٥ فى مختلف التخصصات الجديدة المتميزة والتى تعد من النقط المميزة للجامعة بالإضافة إلى موقعها المتميز لخدمة محافظات الدلتا والمحافظات المجاورة فضلا عن المنشآت التى تم تنفيذها على مستوى عال وتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة التعليمية، مؤكدا أن الجامعات الأهلية تم إنشاؤها تنفيذا لتوجهيات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية لتطوير منظومة التعليم العالى والتوسع فى البرامج التعليمية التى تؤهل الطالب لسوق العمل المحلى والدولى.