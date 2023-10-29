"زراعة المنوفية": توزيع 730 طن أسمدة على المزارعين

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية الزراعة واستصلاح الأراضى خلال أسبوع ، حيث أفاد المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة أنه في إطار جهود المحافظة لمنع أي تعديات أو مخالفات في المهد حفاظا على الرقعة الزراعية ، تم إزالة 24 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية علي مساحة 1619 م2 بما يعادل 9 قيراط و 6 سهم وذلك خلال الفترة من 22 وحتي 28 أكتوبر الحالي ، لافتاً أنه تم إسترداد مساحة أكثر من 582 ألف م2 بواقع 1504 حالة مبورة ومتروكة بدون زراعة ، وتم اتخاذ الاجراء القانوني حيال المتعدين وعودته الأرض إلى طبيعتها الزراعية مرة أخرى .

وفي ضوء تنفيذ خطة تطهير الترع والمجارى المائية والمساقى الخصوصية بكافة أرجاء مراكز ومدن وقرى المحافظة لتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة ، أشار وكيل وزارة الزراعة أنه تم تطهير مسافة طولية بلغت أكثر من 8 كم من المساقى الخصوصية بنواحي إبشاى وسلامون قبلى بمركز الشهداء ترعتى الغزالة و الكبيرة ، كفر نفره مركز بركة السبع مسقة الملقة ، كفر وهب مركز قويسنا مسقة ام ايهاب ، بمم مركز تلا مسقتى الحكر والبجم وطنبشه، مجريا مركز أشمون مسقة الغربى ، سدود مركز منوف مسقة البشارى والتى تخدم مساحة (870) فدان وجارى المتابعة المستمرة للتطهير وبصفة دورية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

وفيما يخص توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعى من الأسمدة ، فقد تم الإنتهاء من توزيع 730 طن نترات ويوريا( ائتمان) بنطاق المحافظة ، اعتبارا من بداية الصرف للموسم الشتوى فى مطلع الشهر الحالي وحتى 25 أكتوبر 2023 ، مؤكداً علي توافر الأرصدة بالجمعيات الزراعية والتي يبلغ ما يقرب من 27 ألف طن نترات ويوريا ، وجاري توزيع الأسمدة علي المزارعين وفق ضوابط قواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين ، مضيفاً أنه تم ضبط 87 شيكارة من النترات المدعمة بمركز أشمون والمحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية ، وذلك خلال شن حملات مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه إستمراراً لتنفيذ تكليفات محافظ المنوفية بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لإقامة مشروعات زراعية وإنتاجية متنوعة ، فقد تم إجراء 7 معاينات لمزارع دواجن وماشية ومراكز تجميع الألبان تمهيدا للسير فى إجراءات الترخيص ، بالإضافة إلى المرور الميدانى على ما يزيد عن 5600 فدان حدائق فاكهة و خضروات و محاصيل متنوعة لتقديم الدعم اللازم للمزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين.