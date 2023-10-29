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الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"زراعة المنوفية": توزيع 730 طن أسمدة على المزارعين

ارشيفيه
ارشيفيه
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تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية الزراعة واستصلاح الأراضى خلال أسبوع ، حيث أفاد المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة أنه في إطار جهود المحافظة لمنع أي تعديات أو مخالفات في المهد حفاظا على الرقعة الزراعية ، تم إزالة 24 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية علي مساحة 1619 م2 بما يعادل 9 قيراط و 6 سهم وذلك خلال الفترة من 22 وحتي 28 أكتوبر الحالي ، لافتاً أنه تم إسترداد مساحة أكثر من 582 ألف م2 بواقع 1504 حالة مبورة ومتروكة بدون زراعة ، وتم اتخاذ الاجراء القانوني حيال المتعدين وعودته الأرض إلى طبيعتها الزراعية مرة أخرى .
وفي ضوء تنفيذ خطة تطهير الترع والمجارى المائية والمساقى الخصوصية بكافة أرجاء مراكز ومدن وقرى المحافظة لتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة ، أشار وكيل وزارة الزراعة أنه تم تطهير مسافة طولية بلغت أكثر من 8 كم من المساقى الخصوصية  بنواحي إبشاى وسلامون قبلى  بمركز الشهداء ترعتى الغزالة و الكبيرة ، كفر نفره مركز بركة السبع مسقة الملقة ، كفر وهب مركز قويسنا مسقة ام ايهاب ، بمم مركز تلا مسقتى الحكر والبجم وطنبشه، مجريا مركز أشمون مسقة الغربى ، سدود مركز منوف مسقة البشارى والتى تخدم مساحة (870) فدان وجارى المتابعة المستمرة للتطهير وبصفة دورية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .
وفيما يخص توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعى من الأسمدة ، فقد تم الإنتهاء من توزيع 730 طن نترات ويوريا( ائتمان) بنطاق المحافظة ، اعتبارا من بداية الصرف للموسم الشتوى فى مطلع الشهر الحالي وحتى 25 أكتوبر 2023 ، مؤكداً علي توافر الأرصدة بالجمعيات الزراعية والتي يبلغ ما يقرب من 27 ألف طن نترات ويوريا ، وجاري توزيع الأسمدة علي المزارعين وفق ضوابط قواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين ، مضيفاً أنه تم ضبط 87 شيكارة من النترات المدعمة بمركز أشمون والمحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية ، وذلك خلال شن حملات مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه إستمراراً لتنفيذ تكليفات محافظ المنوفية بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لإقامة مشروعات زراعية وإنتاجية متنوعة ، فقد تم إجراء 7 معاينات لمزارع دواجن وماشية ومراكز تجميع الألبان تمهيدا للسير فى إجراءات الترخيص ، بالإضافة إلى المرور الميدانى على ما يزيد عن 5600 فدان حدائق فاكهة و خضروات  و محاصيل متنوعة لتقديم الدعم اللازم للمزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين.

استصلاح الأراضي الأراضي الزراعية الجمعيات الزراعية الرقعة الزراعية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
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