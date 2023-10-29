بالصور.." تعلم معنا" إطلاق منصة تعليمية لطلاب الوادي الجديد

أطلقت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، فعاليات المنصة التعليمية ( تعلم معنا ) والتي يجرى تنفيذها لدعم طلاب المحافظة بالمرحلة الاعدادية، بالتنسيق والتعاون مع إدارة التطوير التكنولوجي بالمديرية.

قال سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، إن البرنامج بدأ بتقديم الحصص التفاعلية للطلاب ( on line ) حسب الجدول المرفق بالاستعانة بنخبة متميزة من المعلمين الأكفاء المتميزين ذوى الخبرات بالمواد الدراسية المختلفة.

وأضاف سيد، أنه متاح دخول الطلاب من الصف الأول حتى الثالث الإعدادي فضلا عن استمرار فعاليات البرنامج لتلاميذ الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والذى جرى انطلاقه منتصف الشهر الجاري الانضمام إلى المنصة من خلال الايميل الموحد وكلمة المرور الخاص بالطالب.

وعلي جانب آخر، أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد انه جرى تنظيم لقاء تثقيفي لتلاميذ مدرسة 6 اكتوبر الابتدائية تحت عنوان آثار بلدنا وذلك فى إطار التوعية السياحية لطلاب المدارس حول المناطق الأثرية والمعابد داخل المحافظة وتعريف طلابنا بأهمية المحافظة من الناحية الأثرية، وحاضر باللقاء محمد ابراهيم مدير عام الاثار المصرية.

وفى سياق آخر جرى تنظيم ندوة تثقيفية لطالبات الشعراوي الثانوية للبنات بالخارجة بالتنسيق مع فرع المجلس القومي للمرأة والأزهر الشريف تحت عنوان ببلدي أمانة وذلك بالتعاون مع إدارة الاتصال السياسي بتعليم المحافظة ومن منطلق الحرص على التوعية والتثقيف لطلاب المدارس بجميع الادارات التعليمية.

تعلم معنا إطلاق منصة تعليمية لطلاب الوادي الجديد

جدول حصص منصة تعلم معنا بالوادي الجديد (1)

جدول حصص منصة تعلم معنا بالوادي الجديد (2)

دروس وتطبيقات بمنصة تعلم معنا بالوادي الجديد

شرح درس تعليمي لطلاب الوادي الجديد بمنصة تعلم عنا