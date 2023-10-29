الغرف التجارية: "ويب ساميت" فرصة ذهبية لاقتناص تمويلات أجنبية للشركات المحلية

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الشركات المصرية الناشئة ورواد الأعمال.

تحرص على الإقبال على المشاركة في فعاليات معرض و مؤتمر “ويب ساميت" Web summit،

كما أكد أن قطاع الشركات الناشئة بات من القطاعات التي تنمو بمعدلات نمو ملحوظة في ظل التداعيات الاقتصادية التي يشهدها العالم.

وأضاف أن الشركات الناشئة تحتاج دائما إلى تكاتف جميع مؤسسات الدولة بما فيها منظمات المجتمع المدني بما يتماشى مع رؤية مصر الطموحة 2030.

من أجل تذليل الصعاب التي قد تواجهها، معتبرا معرض ومؤتمر ويب ساميت فرصة ذهبية لاقتناص تمويلات وشراكات أجنبية في شركاتنا المحلية.

ومن جانبه، أكد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية على دعم الشركات الأعضاء في الشعبة.

بصفة خاصة وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصفة عامة.

ودعم الشعبة هو الهدف الرئيسي من أجل الاطلاع على الجديد في عالم التقنية وصقل مواهب الشركات المصرية الناشئة .

وكذلك اكتساب خبرات جديدة،كما وضح الدور الكبير الذي تلعبه "إيتيدا" في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وكذلك الشركات الناشئة من خلال رعاية أصحاب المبتكرة ورواد الأعمال.

وقال أن هذه المشاركة تعتبر الرابعة على التوالي بجناح لمصر في هذا المعرض الذي يهتم بالشركات الناشئة ورواد الأعمال.

واكد خليل علي مدي أيمان الشعبة بضرورة رعاية المبدعين وتوفير لهم البيئة الخصبة اللازمة للإبداع والابتكار.

خاصة في ظل دعم القيادة السياسية للشركات الناشئة وتذليل الصعاب أمامها.

حيث تشهد مصر طفرة في مجال ريادة الأعمال بعد أن حقق قطاع الشركات الناشئة القائمة على الابتكار التكنولوجي معدلات نمو غير مسبوقة.

مع الاهتمام المتزايد من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات التمويلية والمنظمات المتخصصة في رعاية واحتضان وتسريع الأعمال والمشروعات المبتكرة الناشئة.

كما أشار إلي أن عدد المتقدمين للمشاركة فب المعرض وصل لـ 84 شركة وتمت إجازة عدد 48 شركة.

من قبل اللجنة المشكلة من الشعبة و"إيتيدا" ومركز الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال TIEC لاستعراض أنشطتهم خلال الجلسات أمام لجنة التحكيم.

وجاء ذلك برئاسة المهندس خليل حسن خليل رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وتم تقيم الشركات طبقاً لعدة معايير تضمنت التفوق الابتكاري للمنتج، حجم السوق المتوقع، قدرة المنتج على التطبيق.

قدرة المنتج علي الوصول لأسواق العالمية، قدرة المنتج على جذب الاستثمار، مدى احترافية ممثل الشركة.

وقد أعلنت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية عن أسماء الشركات الـ 33.

المشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر “ويب ساميت" Web summit المقرر إقامته في لشبونة - البرتغال من الفترة 13 – 16 نوفمبر المقبل.

حيث تضم قائمة الشركات الناشئة المحلية بقمة "ويب ساميت" شركات عارضة تحت الجناح المصري وشركات أخرى زائرة لفعاليات القمة.

وتعكس المشاركة الرسمية في هذه القمة حرص الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات.

وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" على دعم الشركات الناشئة في تعزيز قدراتها على اجتذاب الاستثمارات والتمويل.

وذلك من خلال مشاركتها في الفعاليات الدولية والإقليمية المتخصصة وذلك بالتعاون مع الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي.

حيث تأتي المشاركة المصرية بالقمة والتي ترعاها هيئة "إيتيدا" حيث تشارك الشركات الناشئة تحت جناح خاص لمصر.

وتجدر الأشارة إلي أن معرض ويب ساميت يضم أكثر من 100 ألف زائر من أكثر 160 دولة و 1200 متحدث.

كما يضم أكثر من 850 مستثمر في مجال التكنولوجيا، ويعرض ابتكاره أكثر من 1500 شركة ناشئة حول العالم.

و تقوم الشعبة وهيئة "إيتيدا" من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز مكانة مصر الدولية في مجالات ريادة الأعمال.

القائمة على الابتكار والترويج لمقومات قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة المزدهر واستعراض الحوافز والمزايا التي تتمتع بها مصر.

في هذا المجال بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع.

وتوسيع قاعدة صناديق رأس المال المخاطر ومؤسسات التمويل الدولية والمنصات المتخصصة في دعم رواد الأعمال في مصر.