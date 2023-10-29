رئيس أفريقية النواب: حجم الصادرات المصرية لأفريقيا يمثل 5 مليارات دولار

كشف النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن حجم الصادرات المصرية لأفريقيا يمثل 5 مليارات دولار فقط، موضحا أن 70% من هذه الصادرات في شمال أفريقيا، بينما الجزء الجنوبي نكاد نكون غير موجودين فيه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء نظر تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

وأشار إلى أهمية أن يكون رأس مال الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات، على المستوى المطلوب لا يقل عن مليار دولار، مشيرا إلى أن الشركة السابقة لم تستطع تحقيق أي شيء لأن رأس المال كان هزيلا.

وأكد الجبلي، أن مطلوب لأفريقيا عدد من الإجراءات لزيادة الصادرات في الأسواق الأفريقية منها وجود بنوك مصرية، مؤكدا أن البنوك المصرية غير موجودة مقارنة بالبنوك المغربية.

وتابع: "من الصعب صعب تصدر ومعندكش بنوك"، مشددا على أهمية انتظام خطوط الملاحة بين مصر والدول الأفريقية.

وأوضح النائب، أن الحكومة عقدت اجتماعًا الأسبوع الماضي بشأن الصادرات، قائلا: أتمنى الحكومة تكون اتخذت قرارات مهمة، مشددا على ضرورة إنشاء مراكز لوجستية للحصول على نتائج أفضل.