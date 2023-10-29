الشرطة الكولومبية تعلن تحرير والد دياز بعد مقتل خاطفيه

كشفت بعض التقارير الإنجليزى، فى تقارير لها عن نجاح الشرطة الكولومبية فى تحرير ولد نجم ليفربول لويس دياز بعد اعلان اختطافه.

و ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الشرطة الكولومبيه نجحت فى تحرر والد لويس دياز، فى عملية شهدت مقتل اثنين من خاطفيه الأربعة بعد تبادل لإطلاق النار.

وكانت الشرطة الكولومبيه قد أعلنت منذ ساعات قليله عن تحرير والدة اللاعب أيضا من المختطفين.

وكان والدي دياز تعرضا للاختطاف بعد ظهر السبت، بالقرب من منزلهما في بلدة بارانكاس في منطقة البحر الكاريبي بكولومبيا.

وقام ليفربول بأصدار بيان رسمى، اليوم الأحد، تضامن فيه مع أسرة اللاعب في بيان رسمي، قائلاً: "يؤكد النادي أنه على علم بالأزمة المتعلقة بعائلة لويس دياز في كولومبيا، ونتمسك بأمل كبير أن يتم حل هذه المسألة بأمان وفي أقرب فرصة ممكنة.. في هذه الأثناء، ستظل رعاية مصالح اللاعب هي أولويتنا المباشرة".