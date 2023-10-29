خلال 24 ساعة.. ضبط 287 قضية مخدرات و144 قطعة سلاح نارى

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط 287 قضية مواد مخدرة بإجمالى 317 متهم ضُبط خلالها الآتى : كمية من مخدر الحشيش وزنت (129,400 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (37,800 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (18,349 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (10,095 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (3,960 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 895جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (825 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (280 جرام).

عدد (1707) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (144 قطعة سلاح نارى بحوزة 96 متهم) .. وذلك على النحو التالى :

(22) بندقية آلية.

(3) بنادق رصاص .

(24) بندقية خرطوش .

(17) طبنجة.

(78) فرد محلى.

(567) طلقة مختلفة الأعيرة .

(20) خزينة متنوعة .

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

(198) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (57615) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(180) حكم جناية.

(18298) حكم حبس جزئى.

(3313) حكم حبس مستأنف.

(27924) حكم غرامة.

(7900) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (5) تشكيلات عصابية ضموا (11) متهم إرتكبوا (45) حادث متنوع .

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (24) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (17) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (180) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها : ضبط (14 دراجة نارية – 3 سيارات ) مُبلغ بسرقتهم.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (28541) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (40) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.