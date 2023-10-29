واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى ضبط المحكوم عليهم الهاربين، في نفس السياق تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريات الأمن من ضبط كلٍ من:
(عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة ناصر بمديرية أمن بنى سويف) ، مطلوب التنفيذ عليه فى (63) حكم (مستأنف ، جزئى) بتهم (تبديد ، ضرب) بإجمالى عقوبات بالحبس (44 سنة و9 أشهر و20 يوم وكفالات مالية).
(عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالمنيا) محكوم عليه فى جنايتى (سرقة بالإكراه) بالسجن المؤبد.
(عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالمنيا)، محكوم عليه فى جناية (مخدرات) بالسجن 15 عاما.
(عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالمنيا) محكوم عليه فى 3 جنايات ("سرقة بالإكراه") بالسجن 10 سنوات والسجن المؤبد ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضيتى
(سرقة بالإكراه - حريق عمد) ، وبحوزته (بندقية آلية "مطموسة الأرقام ").
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الأخبار
وزارة الداخلية تواصل جهودها في ضبط المحكوم عليهم الهاربين
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى ضبط المحكوم عليهم الهاربين، في نفس السياق تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريات الأمن من ضبط كلٍ من: