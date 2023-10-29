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الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة الداخلية تواصل جهودها في ضبط المحكوم عليهم الهاربين

ضبط المحكوم عليهم
ضبط المحكوم عليهم الهاربين
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى ضبط المحكوم عليهم الهاربين، في نفس السياق تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريات الأمن من ضبط كلٍ من:
 (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة ناصر بمديرية أمن بنى سويف) ، مطلوب التنفيذ عليه فى (63) حكم (مستأنف ، جزئى) بتهم (تبديد ، ضرب) بإجمالى عقوبات بالحبس (44 سنة و9 أشهر و20 يوم وكفالات مالية). 
 (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالمنيا) محكوم عليه فى جنايتى (سرقة بالإكراه) بالسجن المؤبد. 
 (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالمنيا)، محكوم عليه فى جناية (مخدرات) بالسجن 15 عاما.
 (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالمنيا) محكوم عليه فى 3 جنايات ("سرقة بالإكراه") بالسجن 10 سنوات والسجن المؤبد ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضيتى
(سرقة بالإكراه - حريق عمد) ، وبحوزته (بندقية آلية "مطموسة الأرقام ").
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

عامل الداخلية ضبط المحكوم عليهم الهاربين
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