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الأحد 29 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. ضبط قضيتي هجرة غير شرعية وتزوير مستندات

ضبط قضيتي هجرة غير
ضبط قضيتي هجرة غير شرعية وتزوير المستندات
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تمكنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال ٢٤ ساعة والتي أسفرت عن الآتى:-

 فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 2 قضية.
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية:ضبط (3) قضايا.
 فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2261) مخالفة مرورية متنوعة.  
 فى مجال الأمن العام: ضبط (37) قضية.
 فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (246) حكم قضائى متنوع.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
 

خلال 24 ساعة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية
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