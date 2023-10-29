خلال 24 ساعة.. ضبط قضيتي هجرة غير شرعية وتزوير مستندات

تمكنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال ٢٤ ساعة والتي أسفرت عن الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 2 قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية:ضبط (3) قضايا.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2261) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط (37) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (246) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

