ليفربول يعلن تضامنه مع لويس دياز بعد اختطاف أسرته

أعلن نادى ليفربول الإنجليزى، اليوم الأحد، تضامنه مع لاعبه الكولومبى لويس دياز، بعد اختطاف أسرته فى موطنه.

وأصدر نادي ليفربول بياناً رسميا، بشأن تعرض عائلة لويس دياز للاختطاف في كولومبيا، قائلاً: "يؤكد النادي أنه على علم بالأزمة المتعلقة بعائلة لويس دياز في كولومبيا، ونتمسك بأمل كبير أن يتم حل هذه المسألة بأمان وفي أقرب فرصة ممكنة، في هذه الأثناء، ستظل رعاية مصالح اللاعب هي أولويتنا المباشرة".

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الشرطة نجحت في إنقاذ سيلينيس مارولاندا، والدة دياز، فيما تكثف جهودها من أجل تحرير زوجها.

كانت بعض التقارير الإيطالية قد كشفت عن تعرض والدي الكولومبي لويس دياز للاختطاف في كولومبيا، وهو ما دفع الشرطة للتحرك من أجل استعادتهما بأسرع وقت ممكن.

