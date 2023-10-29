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الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الري يفتتح معرض أسبوع القاهرة السادس للمياه.. صور

وزير الرى يفتتح معرض
وزير الرى يفتتح معرض أسبوع القاهرة السادس للمياه
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افتتح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، معرض أسبوع القاهرة السادس للمياه بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والوفود المشاركة في المؤتمر من الدول المختلفة.
المعرض يتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها في مجالات مختلفة مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.
وقال وزير الري إن المؤتمر فرصة لرفع الوعي المجتمعي بقضايا المياه وتقديم حلول،  يأتي في وقت يسارع العالم لتوفير الاحتياجات المائية خاصة مع الزيادة السكانية وما يواجه العالم من التغيرات المناخية التي تؤثر على قطاع المياه فى كل دول العالم وما بها من تداعيات .

وزير الرى يفتتح معرض أسبوع القاهرة السادس للمياه

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