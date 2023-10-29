ads
الأحد 29 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مسئولة أممية تدعو بإيصال المساعدات الإغاثية ورفع الحصار عن غزة دون مقابل أو شرط

ممثل الأمين العام
ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالكويت غادة الطاهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالكويت غادة الطاهر أن الأمم المتحدة تطالب بإطلاق سراح الأسرى والوقف الفوري للغارات على غزة وعدم استهداف المدنيين والأهداف المدنية والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية ورفع الحصار عن سكان قطاع غزة وتلك المطالب ليست قابلة للتفاوض ويجب الاستجابة لها من دون مقابل أو شرط.
وقالت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالكويت اليوم الأحد وفقا لوكالة الأنباء الكويتية - أن العدوان الإسرائيلى الذى يشهده قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجارى وأدى حتى اليوم إلى سقوط آلاف الشهداء والجرحى أدى إلى وجود نحو مليونى شخص يعيشون فى القطاع تحت حصار كامل وشح كبير فى المياه والكهرباء والغذاء وهناك مستشفيات خرجت عن الخدمة فى حين فقد 29 زميلا من منظمات الأمم المتحدة أرواحهم جراء العملية العسكرية والعدد مرشح للزيادة فى ظل الظروف الراهنة.
وشددت على أن القضية الفلسطينية ومعاناة الفلسطينيين طويلة الأمد ومطالبهم مشروعة "لكنها لا تبرر الهجوم على المدنيين" كما أن تطبيق سياسة العقاب الجماعى التى ينتهجها الاحتلال الاسرائيلى والتى تسببت فى قتل النساء والاطفال هى خرق صارخ للقوانين الدولية فى حق سكان قطاع غزة.
 

سراح الأسرى الامم المتحده المساعدات الإنسانية غزة
ads