مسئولة أممية تدعو بإيصال المساعدات الإغاثية ورفع الحصار عن غزة دون مقابل أو شرط

الأحد 29/أكتوبر/2023 - 12:10 م

أكدت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالكويت غادة الطاهر أن الأمم المتحدة تطالب بإطلاق سراح الأسرى والوقف الفوري للغارات على غزة وعدم استهداف المدنيين والأهداف المدنية والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية ورفع الحصار عن سكان قطاع غزة وتلك المطالب ليست قابلة للتفاوض ويجب الاستجابة لها من دون مقابل أو شرط.

وقالت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالكويت اليوم الأحد وفقا لوكالة الأنباء الكويتية - أن العدوان الإسرائيلى الذى يشهده قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجارى وأدى حتى اليوم إلى سقوط آلاف الشهداء والجرحى أدى إلى وجود نحو مليونى شخص يعيشون فى القطاع تحت حصار كامل وشح كبير فى المياه والكهرباء والغذاء وهناك مستشفيات خرجت عن الخدمة فى حين فقد 29 زميلا من منظمات الأمم المتحدة أرواحهم جراء العملية العسكرية والعدد مرشح للزيادة فى ظل الظروف الراهنة.

وشددت على أن القضية الفلسطينية ومعاناة الفلسطينيين طويلة الأمد ومطالبهم مشروعة "لكنها لا تبرر الهجوم على المدنيين" كما أن تطبيق سياسة العقاب الجماعى التى ينتهجها الاحتلال الاسرائيلى والتى تسببت فى قتل النساء والاطفال هى خرق صارخ للقوانين الدولية فى حق سكان قطاع غزة.

