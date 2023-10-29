انطلاق مبادرة "لتسكنوا إليها" لمواجهة الغلاء وتيسير الزواج بإدفو

شهد مركز شباب الغنيمية بمركز إدفو بمحافظة أسوان، بدء انطلاق فعاليات مبادرة "لتسكنوا إليها" لمواجهة غلاء المهور وتيسير الزواج، والعمل على تعزيز سبل التعاون المشترك، فى التوعية بكل القضايا المجتمعية والأسرية، ونشر المنهج الوسطى لتعاليم الإسلام، وكافة أوجه الدعوة والنصح والإرشاد، بحضور شيوخ الأزهر الشريف .

وأوضح المشايخ، فى بداية كلمتهم بالترحيب بالضيوف وإصرارهم على الحضور للعمل على إطلاق مبادرة "لتسكنوا إليها" لمواجهة غلاء المهور وتيسير الزواج، والاقتصار على الأساسيات فى بداية الحياة الزوجية.

وأشاروا إلى أن غالبية دول العالم تعانى من الظروف الاقتصادية الصعبة وتواجه العديد من التحديات، تلك التحديات التى لم ويشهد العالم مثلها لعقود طويلة، وما زالت قطاعات كثيرة من مجتمعاتنا المعاصرة لم تستشعر خطورة هذه التحديات، لافتًا إلى أن المغالاة فى المهور تعتبر أحد التحديات التى تواجه الأسر المصرية، وتؤثر على استقرارها.

وأشاد كبار العائلات بإدفو ومدينة الغنيمية بدور الأزهر الشريف فى مواجهة تلك المشكلة من خلال التوعية المجتمعية والتحرك بشكل موسع للتعريف بمخاطرها، لافتين إلى أهمية التكاتف والتشبيك وتوحيد الجهود بين مجمع البحوث الإسلامية، ومسئولى مديرية الأوقاف، ومنطقة أسوان الأزهرية، ومنطقة الوعظ من جانب، والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى من جانب آخر، لتحقيق مستهدفات مبادرة "لتسكنوا إليها"، للحفاظ على سلامة المجتمع وتحقيق الاستقرار والوفاق الأسرى، والعمل على نشر صحيح الدين الوسطى المستنير ومحاربة الأفكار الهدامة باستخدام كافة وسائل الاتصال الحديثة، ومواجهة مخاطر الجريمة، والمشكلات الأسرية والعمل على معالجتها، من خلال خطط علمية مدروسة على أطر منهجية.

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